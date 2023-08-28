Баева Феодосия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева Феодосия Герасимовна

Место рождения

села Слепухи Елецкого уезда

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Камынин Герасим Семенов

Мать: не указана

села Слепухи Елецкого уезда
Бракосочетание
27.10.1900

Муж: Баев Захар Яковлевич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1901

Дочь: Левашева Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Александра Захарова

Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Баев Иван Захарович

Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.09.1911

Сын: Баев Яков Захаров

Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Баев Василий Захарович

Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Баев (bayev) Семен Захарович (Semen Zakharovich)

Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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