Баева Феодосия Герасимовна
Место рождениясела Слепухи Елецкого уезда
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Камынин Герасим Семенов
Мать: не указана
села Слепухи Елецкого уезда
Бракосочетание
27.10.1900
Муж: Баев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1901
Дочь: Левашева Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1903
Дочь: Александра Захарова
Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
30.05.1906
Сын: Баев Иван Захарович
Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1911
Сын: Баев Яков Захаров
Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1914
Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Баев (bayev) Семен Захарович (Semen Zakharovich)
Отец ребёнка: Баев Захар Яковлевич
Смерть
Неизвестно