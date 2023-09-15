Левашева (Баева) Прасковья Захаровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1901
Дата смерти18.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901
Отец: Баев Захар Яковлевич
Крещение
15.10.1901
Godparents:государственный крестьянин Иван Андрианов Мелихов и села Слепухи крестьянская девица Евдокия Герасимова Камынина | Богородицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левашев Иван
Смерть
18.04.1986