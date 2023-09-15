Левашева (Баева) Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Баева) Прасковья Захаровна

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.10.1901

Дата смерти

18.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901

Отец: Баев Захар Яковлевич

Мать: Баева Феодосия Герасимовна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
15.10.1901
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:государственный крестьянин Иван Андрианов Мелихов и села Слепухи крестьянская девица Евдокия Герасимова Камынина | Богородицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашев Иван

Смерть
18.04.1986
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