Зиновьев Леонтий Зиновьевич
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ивушкин Зиновий Фирсов
Мать: Агафья Демидовна
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
28.10.1884
Сын: Зиновьев Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Анастасия Максимовна
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Федосья Леонтьевна
Мать ребёнка: Анастасия Максимовна
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
31.01.1902
Сын: Зиновьев Парфений Леонтьевич
Мать ребёнка: Анастасия Максимовна
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево