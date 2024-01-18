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Зиновьев Леонтий Зиновьевич

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ивушкин Зиновий Фирсов

Мать: Агафья Демидовна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
28.10.1884

Сын: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Анастасия Максимовна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Федосья Леонтьевна

Мать ребёнка: Анастасия Максимовна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
31.01.1902

Сын: Зиновьев Парфений Леонтьевич

Мать ребёнка: Анастасия Максимовна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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