(Ивушкина) Агафья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивушкина) Агафья Демидовна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
23.01.1844

Муж: Ивушкин Зиновий Фирсов

Рождение ребёнка
06.10.1844

Дочь: Пелагея Зиновьевна

Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ивушкин Акинфр Зиновьевич

Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1851

Сын: Зиновьев Николай Зиновьевич

Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ивушкин Андрей Зиновьевич

Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1855

Сын: Зиновьев Леонтий Зиновьевич

Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
14.06.1859

Сын: Зиновьев Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
До 1864
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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