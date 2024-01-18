(Ивушкина) Агафья Демидовна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
23.01.1844
Рождение ребёнка
06.10.1844
Дочь: Пелагея Зиновьевна
Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ивушкин Акинфр Зиновьевич
Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1851
Сын: Зиновьев Николай Зиновьевич
Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ивушкин Андрей Зиновьевич
Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1855
Сын: Зиновьев Леонтий Зиновьевич
Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
14.06.1859
Отец ребёнка: Ивушкин Зиновий Фирсов
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
До 1864
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево