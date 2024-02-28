Старовойтов Максим
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти28.08.1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Старовойтов Фион Агафонов
Мать: Старовойтова Хадосия
Место жительства
После 1923
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
28.08.1943
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., с. Дмитревка
Причина смерти: погиб
Военная служба
1943
Ростовская Область, Пролетарский РВК