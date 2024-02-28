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Старовойтов Максим

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Место рождения

Готовец, Мхиничская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

28.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Старовойтов Фион Агафонов

Мать: Старовойтова Хадосия

Готовец, Мхиничская волость, Чериковский уезд
Место жительства
После 1923
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
28.08.1943
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., с. Дмитревка
Причина смерти: погиб
Военная служба
1943
Ростовская Область, Пролетарский РВК
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