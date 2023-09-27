Старовойтов Фион Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старовойтов Агафон Старовойтов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Старовойтов Ефим
Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Старовойтов Максим
Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шершнева Анна Фионовна
Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия
До 1918 г Могилевская Губерния Чериковский уезд, Мхиническая волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прусова Анна (Хима)
Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старовойтова Хадосия
Беларусь, Могилёвская область, Краснопольский район
Смерть
Неизвестно