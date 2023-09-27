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Старовойтов Фион Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старовойтов Агафон Старовойтов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Старовойтов Ефим

Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия

Готовец, Мхиничская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Старовойтов Максим

Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия

Готовец, Мхиничская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шершнева Анна Фионовна

Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия

Готовец, Мхиничская волость, Чериковский уезд
До 1918 г Могилевская Губерния Чериковский уезд, Мхиническая волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прусова Анна (Хима)

Мать ребёнка: Старовойтова Хадосия

Готовец, Мхиничская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старовойтова Хадосия

Готовец, Мхиничская волость, Чериковский уезд
Беларусь, Могилёвская область, Краснопольский район
Смерть
Неизвестно
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