Михайлищева (Митьковских) Настасья Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Митьковских) Настасья Алексиева

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.07.1829

Муж: Михайлищев Алексий Иванов

Рождение ребёнка
16.07.1830

Сын: Михайлищев Емелиан Алексиев

Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1832

Сын: Михайлищев Капитон Алексиев

Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1833

Дочь: Агрипина Алексиева

Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1835

Сын: Михайлищев Евстигний Алексеев

Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1837

Дочь: Евдокия Алексиева

Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов

Рождение ребёнка
16.02.1839

Сын: Михайлищев Лев Алексеев

Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1844

Дочь: Ксения Алексиева

Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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