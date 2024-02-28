Михайлищева (Митьковских) Настасья Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1829
Рождение ребёнка
16.07.1830
Сын: Михайлищев Емелиан Алексиев
Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1832
Сын: Михайлищев Капитон Алексиев
Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1833
Дочь: Агрипина Алексиева
Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов
Рождение ребёнка
07.08.1835
Сын: Михайлищев Евстигний Алексеев
Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.04.1837
Дочь: Евдокия Алексиева
Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов
Рождение ребёнка
16.02.1839
Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1844
Дочь: Ксения Алексиева
Отец ребёнка: Михайлищев Алексий Иванов
Смерть
Неизвестно