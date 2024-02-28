Власова (Родионова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1870
Отец ребёнка: Власов Семен Федоров
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Власов Семен Федоров
Рождение ребёнка
07.05.1877
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Власов Семен Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Семен Федоров