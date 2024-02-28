Власова (Родионова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Родионова) Афимья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1870

Сын: Власов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Власов Семен Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Власов Степан Семенович

Отец ребёнка: Власов Семен Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1877

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Власов Семен Федоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Семен Федоров

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