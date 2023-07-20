MIKHLARSKI (MIKHLARSKI) Feigel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Mariam (Manyeh)
Отец ребёнка: Миклярский Mikhlarski Янкель
Рождение ребёнка
?.04.1875
Дочь: Sheine Pearl
Отец ребёнка: Миклярский Mikhlarski Янкель
Рождение ребёнка
1878
Сын: Mikhlarski Миклярский Lazor Лейзер Борух
Отец ребёнка: Миклярский Mikhlarski Янкель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1878
Причина смерти: Childbirth