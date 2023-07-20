MIKHLARSKI (MIKHLARSKI) Feigel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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MIKHLARSKI (MIKHLARSKI) Feigel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Mariam (Manyeh)

Отец ребёнка: Миклярский Mikhlarski Янкель

Коростышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
?.04.1875

Дочь: Sheine Pearl

Отец ребёнка: Миклярский Mikhlarski Янкель

Коростышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Mikhlarski Миклярский Lazor Лейзер Борух

Отец ребёнка: Миклярский Mikhlarski Янкель

Коростышев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миклярский Mikhlarski Янкель

Смерть
1878
Причина смерти: Childbirth
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