Затекина (Муллова) Матрена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затекина (Муллова) Матрена Сергеевна

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Место рождения

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область

Дата рождения

?.03.1892

Дата смерти

28.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1892

Отец: Муллов Сергей Павлович

Мать: Муллова Олимпиада Ивановна

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Затекин Симеон (Семен) Васильевич

Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
10.03.1916

Дочь: Шаркова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1918

Сын: Затекин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1922

Дочь: Затекина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1928

Дочь: Омельченко Нина Васильевна

Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1935

Дочь: Омельченко Александра Васильевна

Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Смерть
28.10.1967
Казахстан, г. Целиноград
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