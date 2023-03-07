Затекина (Муллова) Матрена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения?.03.1892
Дата смерти28.10.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1892
Отец: Муллов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Затекин Симеон (Семен) Васильевич
Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
10.03.1916
Дочь: Шаркова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
24.12.1918
Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
15.01.1922
Дочь: Затекина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
28.10.1928
Дочь: Омельченко Нина Васильевна
Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
25.03.1935
Дочь: Омельченко Александра Васильевна
Отец ребёнка: Затекин Василий Филиппович
Смерть
28.10.1967
Казахстан, г. Целиноград