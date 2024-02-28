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Малиновская Татьяна

Место рождения

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1692

Сын: Малиновский Федор Андреевич

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Михайлович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Год рождения - по сказке 1720 года.
Бракосочетание
Около 1695

Муж: Малиновский Андрей Михайлович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Малиновская Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Михайлович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Малиновская Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Михайлович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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