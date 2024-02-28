Малиновская Татьяна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Малиновский Федор Андреевич
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Михайлович
Год рождения - по сказке 1720 года.
Бракосочетание
Около 1695
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Малиновская Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Малиновская Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно