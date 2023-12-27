Коткова Анисья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ульяна Потаповна
Отец ребёнка: Котков Потап Фёдорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Степанида Потаповна
Отец ребёнка: Котков Потап Фёдорович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Котков Потап Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1800
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область