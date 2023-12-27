Коткова Анисья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова Анисья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ульяна Потаповна

Отец ребёнка: Котков Потап Фёдорович

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Степанида Потаповна

Отец ребёнка: Котков Потап Фёдорович

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Котков Антип Потапович

Отец ребёнка: Котков Потап Фёдорович

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Потап Фёдорович

Смерть
Около 1800
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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