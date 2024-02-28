Шерварли Евфимия Павловна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шерварли Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Шерварли Харлампий Федорович
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-19
Смерть
Неизвестно