Шерварли Евфимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли Евфимия Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шерварли Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Шерварли Харлампий Федорович

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-19
Смерть
Неизвестно
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