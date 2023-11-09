Лизякина Февронья Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лизякин Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лизякина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лизякин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лизякина Федосья Андрееевна
Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович
Смерть
Неизвестно