Лизякина Февронья Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизякина Февронья Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Лизякин Алексей Иоаннович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лизякин Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лизякина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лизякин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лизякина Федосья Андрееевна

Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лизякин Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Лизякин Алексей Иоаннович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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