Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1871
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
25.06.1872
Дочь: Феврония Яковлевкна
Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно