Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1871

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
25.06.1872

Дочь: Феврония Яковлевкна

Отец ребёнка: Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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