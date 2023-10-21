Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

25.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1836

Отец: Шулаев-Тонкачёв Алексей Фёдоров

Мать: Анна Патрикеева

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1871

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
25.06.1872

Дочь: Феврония Яковлевкна

Мать ребёнка: Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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