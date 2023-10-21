Шулаев-Тонкачёв Яков Алексеевич
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения25.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1836
Отец: Шулаев-Тонкачёв Алексей Фёдоров
Мать: Анна Патрикеева
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
15.05.1871
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
25.06.1872
Дочь: Феврония Яковлевкна
Мать ребёнка: Шулаева-Тонкачёва Мария Ивановна
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно