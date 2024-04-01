Шестернин Павел Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849
Никиты Белова дочь девица Мария
Бракосочетание
14.01.1876
М. 26 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.10.1876
Дочь: Белова Парасковья Павловна
Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна
Воспр брат отцу Порфирий и Каз дочь девица Ефросинья Семеновна Богунова
Рождение ребёнка
21.04.1878
Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна
Рождение ребёнка
13.11.1883
Дочь: Стефанида Павлова
Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.10.1885
Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна
Рождение ребёнка
08.11.1888
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна
Бракосочетание
20.01.1889
М. 38 ж. 35 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно