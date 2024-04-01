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Шестернин Павел Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849

Отец: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

Мать: Шестернина Анастасия Ивановна

Никиты Белова дочь девица Мария
Бракосочетание
14.01.1876

Жена: Шестернина Мария Александровна

М. 26 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.10.1876

Дочь: Белова Парасковья Павловна

Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр брат отцу Порфирий и Каз дочь девица Ефросинья Семеновна Богунова
Рождение ребёнка
21.04.1878

Сын: Шестернин Федор Павлов

Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна

Рождение ребёнка
13.11.1883

Дочь: Стефанида Павлова

Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна

Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Шестернин Яков Павлов

Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна

Рождение ребёнка
08.11.1888

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: Шестернина Мария Александровна

Бракосочетание
20.01.1889

Жена: Шубина 1, Шестернина 2 Ирина Тимофеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 38 ж. 35 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно
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