Бугров Аким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугров Аким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

После 12.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бугров Иван

Мать: не указана

Данные из картотеки потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21726944/
Смерть
После 12.03.1916 ст.
Рядовой 10 роты 229-й пехотного Сквирского полка. 12.03.1916 заболел и попал Екатерининскую богадельню в Москве. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21726944/
Место жительства
1916
Богоявление, Семеновский, Нижегородская область
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