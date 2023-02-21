Бугров Аким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиПосле 12.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Бугров Иван
Мать: не указана
Данные из картотеки потерь https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21726944/
Смерть
После 12.03.1916 ст.
Рядовой 10 роты 229-й пехотного Сквирского полка. 12.03.1916 заболел и попал Екатерининскую богадельню в Москве. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21726944/
Место жительства
1916
Богоявление, Семеновский, Нижегородская область