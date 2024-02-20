Аянот Федор Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1886
Отец: Аянот Савва Георгиевич
Мать: Аянот Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.11.1906
Мать ребёнка: Аянот Екатерина Никифоровна
Россия Донецкая обл.,с. Красная поляна /Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 84 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 181 /
Смерть
Неизвестно