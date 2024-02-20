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Аянот Федор Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Аянот Савва Георгиевич

Мать: Аянот Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Аянот Николай Федорович

Мать ребёнка: Аянот Екатерина Никифоровна

Россия Донецкая обл.,с. Красная поляна /Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 84 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 181 /
Смерть
Неизвестно
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