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Аянот Евдокия Федоровна

Место рождения

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Бракосочетание
26.10.1881

Муж: Аянот Савва Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-4,/стр.№ 34 /, м/к - 1881г./ зап.№ 5 /
Рождение ребёнка
1882

Сын: Аянот Феофант Саавич

Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.03.1883

Дочь: Сарра Саввина

Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-105,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: Василиса Саввична

Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Аянот Федор Саввич

Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
10.12.1887

Дочь: Сарра Саввична

Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-68,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
1899

Сын: Аянот Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Аянот Савва Саввич

Отец ребёнка: Аянот Савва Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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