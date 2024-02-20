Аянот Екатерина Никифоровна
Место рожденияРоссия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.11.1906
Отец ребёнка: Аянот Федор Саввич
Россия Донецкая обл.,с. Красная поляна /Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 84 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 181 /
Смерть
Неизвестно