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Аянот Екатерина Никифоровна

Место рождения

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Аянот Николай Федорович

Отец ребёнка: Аянот Федор Саввич

Россия Донецкая обл.,с. Красная поляна /Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 84 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 181 /
Смерть
Неизвестно
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