Кудреватых Симеон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: Кудреватых Анна Симеоновна
Мать ребёнка: Кудреватых Стефанида Адриановна
Рождение ребёнка
04.11.1907
Дочь: Кудреватых Афанасия Симеоновна
Мать ребёнка: Кудреватых Стефанида Адриановна
Смерть
Неизвестно