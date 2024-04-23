Кудреватых Симеон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудреватых Симеон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудреватых Фёдор Антонович

Мать: Кудреватых (Соболинская) Агафья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудреватых Стефанида Адриановна

Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: Кудреватых Анна Симеоновна

Мать ребёнка: Кудреватых Стефанида Адриановна

Рождение ребёнка
04.11.1907

Дочь: Кудреватых Афанасия Симеоновна

Мать ребёнка: Кудреватых Стефанида Адриановна

Смерть
Неизвестно

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