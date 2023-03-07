Юшков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Александр Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юшков Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Юшков Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Юшков Георгий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Юшкова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен священником к Николаевской Глинковской церкви г.Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдовец на 1826 год.
Смерть
Неизвестно
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