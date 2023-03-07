Юшков Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Юшков Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Юшков Георгий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Юшкова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1826
Переведен священником к Николаевской Глинковской церкви г.Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Вдовец на 1826 год.
Смерть
Неизвестно