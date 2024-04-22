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Шипицына Федора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Гаврила Тимофеев

Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Шипицына Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шипицына Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванов

Смерть
Неизвестно

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