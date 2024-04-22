Шипицына Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Шипицына Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шипицына Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно