Шипицын Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Шипицын Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Федора Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шипицына Федора Иванова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Шипицына Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Шипицына Федора Иванова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шипицына Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Шипицына Федора Иванова
Смерть
Неизвестно