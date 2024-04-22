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Шипицын Тимофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шипицын Иван Иванов

Мать: Шипицына Авдотья Феклистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Федора Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Гаврила Тимофеев

Мать ребёнка: Шипицына Федора Иванова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Шипицына Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: Шипицына Федора Иванова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шипицына Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Шипицына Федора Иванова

Смерть
Неизвестно

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