Турчинов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчинов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1964

Сын: Турчинов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Турчинова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
31.01.1969

Сын: Турчинов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Турчинова Любовь Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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