Турчинов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1964
Сын: Турчинов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Турчинова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
31.01.1969
Сын: Турчинов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Турчинова Любовь Григорьевна
Смерть
Неизвестно