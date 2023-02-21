Турчинов Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1969
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1969
Рождение ребёнка
05.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турчинова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
24.07.2001
Дочь: Турчинова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Турчинова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
24.07.2001
Дочь: Турчинова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Турчинова Елена Викторовна