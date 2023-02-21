Турчинов Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчинов Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1969

Отец: Турчинов Анатолий Николаевич

Мать: Турчинова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
05.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турчинова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
24.07.2001

Дочь: Турчинова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Турчинова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
24.07.2001

Дочь: Турчинова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Турчинова Елена Викторовна

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