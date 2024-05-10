Милюкова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милюков Иван Ермалаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Милюков Александр Иванович
Отец ребёнка: Милюков Иван Ермалаевич
Рождение ребёнка
13.05.1953
Дочь: Милюкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Милюков Иван Ермалаевич
Смерть
Неизвестно