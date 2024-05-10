Милюкова Вера Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Милюкова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюков Серафим Иванович

Отец ребёнка: Милюков Иван Ермалаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюков Иван Ермалаевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Милюков Александр Иванович

Отец ребёнка: Милюков Иван Ермалаевич

Рождение ребёнка
13.05.1953

Дочь: Милюкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Милюков Иван Ермалаевич

Смерть
Неизвестно

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