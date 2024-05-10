Милюков Иван Ермалаевич 24.09.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милюков Иван Ермалаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924

Отец: Милюков Ермолай Егорович

Мать: Милюкова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюков Серафим Иванович

Мать ребёнка: Милюкова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милюкова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милюкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Набережнева Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Милюков Александр Иванович

Мать ребёнка: Милюкова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1953

Дочь: Милюкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Милюкова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1971

Сын: Милюков Виталий Иванович

Мать ребёнка: Набережнева Ирина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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