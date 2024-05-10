Милюков Иван Ермалаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милюкова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милюкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милюкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Набережнева Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Милюков Александр Иванович
Мать ребёнка: Милюкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1953
Дочь: Милюкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Милюкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1971
Мать ребёнка: Набережнева Ирина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно