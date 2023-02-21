Мельникова Аграфина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Аграфина Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1914

Сын: Мельников Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Мельников Георгий

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Георгий

Смерть
Неизвестно
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