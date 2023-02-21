Мельникова Аграфина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1914
Сын: Мельников Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Мельников Георгий
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Георгий
Смерть
Неизвестно