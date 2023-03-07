Селезнёва (Лукинская) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Лукинская) Варвара Степановна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукинский Степан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
27.11.1878

Сын: Селезнёв Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Селезнёв Дмитрий Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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