Селезнёва (Лукинская) Варвара Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукинский Степан
Мать: не указана
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
27.11.1878
Сын: Селезнёв Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Селезнёв Дмитрий Иванович
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно