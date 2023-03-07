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Лукинский Степан

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Лукинский Антон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва Варвара Степановна

Мать ребёнка: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васинская Васса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинский Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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