(Орлова) Мария Федорова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения02.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1906
Отец: Орлов Федор Федоров
Мать: Орлова Анна Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
05.06.1906
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно