Параскева Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1796
Муж: Харитон Иевлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1797
Дочь: Акилина Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Иевлев
Рождение ребёнка
13.07.1799
Дочь: Марина Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Иевлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно