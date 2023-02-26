Параскева Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1796

Муж: Харитон Иевлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1797

Дочь: Акилина Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Иевлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1799

Дочь: Марина Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Иевлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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