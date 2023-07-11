Максимова (Николаева) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Николаева) Надежда Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1985

Отец: Николаев Георгий

Мать: Николаева Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
09.10.2008

Дочь: Максимова Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Давыдович

Рождение ребёнка
23.06.2014

Дочь: Максимова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Давыдович

Рождение ребёнка
24.01.2016

Дочь: Максимова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Сергей Давыдович