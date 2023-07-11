Максимова (Николаева) Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1985
Отец: Николаев Георгий
Рождение ребёнка
09.10.2008
Дочь: Максимова Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей Давыдович
Рождение ребёнка
23.06.2014
Дочь: Максимова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей Давыдович
Рождение ребёнка
24.01.2016
Дочь: Максимова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно