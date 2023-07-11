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Николаев Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1984

Сын: Николаев Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Николаева Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
27.07.1985

Дочь: Максимова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Николаева Ольга Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Ольга Ильинична