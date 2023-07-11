Николаев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1984
Сын: Николаев Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Николаева Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
27.07.1985
Дочь: Максимова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Николаева Ольга Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно