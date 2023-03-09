Павлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1893

Дата смерти

23.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1922

Сын: Павлов Владимир

Мать ребёнка: Павлова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Павлова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Дмитрий

Мать ребёнка: Павлова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Петр

Мать ребёнка: Павлова Антонина

Смерть
23.05.1943
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