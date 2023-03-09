Павлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1893
Дата смерти23.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1922
Сын: Павлов Владимир
Мать ребёнка: Павлова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Павлова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Дмитрий
Мать ребёнка: Павлова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Петр
Мать ребёнка: Павлова Антонина
Смерть
23.05.1943