Ступаченко Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1908
Супруг(-а): Матрона Георгиевна (Яровенко)
Рождение ребёнка
29.12.1914
Сын: Ступаченко Михаил Акимович
Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1922
Сын: Ступаченко Григорий Акимович
Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1925
Дочь: Евстигнеева Анна
Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович
Смерть
1958