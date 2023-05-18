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Ступаченко Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Ступаченко Аким Иванович

Юнаковка, Сумська область
Супруг(-а): Матрона Георгиевна (Яровенко)
Рождение ребёнка
29.12.1914

Сын: Ступаченко Михаил Акимович

Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.03.1922

Сын: Ступаченко Григорий Акимович

Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.07.1925

Дочь: Евстигнеева Анна

Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступаченко Аким Иванович

Смерть
1958