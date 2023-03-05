Илья Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Адрей Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Стефан Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Андрей Ильин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно