Илья Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Адрей Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Стефан Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Андрей Ильин

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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