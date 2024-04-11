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Зеркаль Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильенко (Зеркаль) Елена Харитоновна

Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеркаль Харитон Иосифович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зеркаль Андрей Харитонович

Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Зеркаль Евдоким Харитонович

Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Зеркаль Иван Харитонович

Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Холодная (Зеркаль) Пелагея Харитоновна

Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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