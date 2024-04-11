Зеркаль Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильенко (Зеркаль) Елена Харитоновна
Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Зеркаль Андрей Харитонович
Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Зеркаль Евдоким Харитонович
Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Холодная (Зеркаль) Пелагея Харитоновна
Отец ребёнка: Зеркаль Харитон Иосифович
Смерть
После 1858