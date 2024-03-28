Соян Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоян Валентина

Соян Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Меннеш Шолбановна

Отец ребёнка: Соян Шолбан Дамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Менги Шолбановна

Отец ребёнка: Соян Шолбан Дамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Мерген Шолбанович

Отец ребёнка: Соян Шолбан Дамбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соян Шолбан Дамбаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.