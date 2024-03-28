Соян Шолбан Дамбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соян Шолбан Дамбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Дамба Таейевич

Мать: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Меннеш Шолбановна

Мать ребёнка: Соян Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Менги Шолбановна

Мать ребёнка: Соян Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Мерген Шолбанович

Мать ребёнка: Соян Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соян Валентина

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