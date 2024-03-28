Соян Шолбан Дамбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Дамба Таейевич
Мать: Чурук Фина Манчыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Меннеш Шолбановна
Мать ребёнка: Соян Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Менги Шолбановна
Мать ребёнка: Соян Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соян Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соян Валентина