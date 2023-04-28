Екатерина Никитина
Место рождения
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Никита Мартинов
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Прокопьев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Анисим Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Прокопьев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Яков Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Прокопьев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ермолай Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Прокопьев
Работа или профессия
Неизвестно