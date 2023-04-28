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Екатерина Никитина

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Никита Мартинов

Мать: Анна Григорьева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Прокопьев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Анисим Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Прокопьев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Яков Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Прокопьев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ермолай Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Прокопьев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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