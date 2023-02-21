Шаманина Параскева Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Параскева Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1827

Муж: Шаманин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шаманин Малахий Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шаманин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шаманин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шаманин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шаманин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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