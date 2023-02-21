Шаманина Параскева Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Шаманин Иван Алексеевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно