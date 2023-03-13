Базловъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базловъ Иванъ

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Место рождения

Урагайского участка

Дата рождения

06.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1867

Отец: Базловъ Иванъ

Мать: Бусарева, Базлова Агаѳія

Урагайского участка
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Базловъ Алексей

Мать ребёнка: Базлова Ирина Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Базловъ Никифоръ

Мать ребёнка: Базлова Ирина Алексеева

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базлова Ирина Алексеева

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