Базловъ Иванъ
Место рожденияУрагайского участка
Дата рождения06.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1867
Отец: Базловъ Иванъ
Мать: Бусарева, Базлова Агаѳія
Урагайского участка
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Базловъ Алексей
Мать ребёнка: Базлова Ирина Алексеева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Базловъ Никифоръ
Мать ребёнка: Базлова Ирина Алексеева
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базлова Ирина Алексеева