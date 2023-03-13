Базлова Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Базловъ Алексей

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Базловъ Никифоръ

Отец ребёнка: Базловъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Иванъ