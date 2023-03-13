Базлова Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Базловъ Алексей
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Базловъ Никифоръ
Отец ребёнка: Базловъ Иванъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базловъ Иванъ