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(Borewicz) Ludwika Teodora Eleonora

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1814

Дата смерти

26.10.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1842

Муж: Плятер-Зиберг (Plater-Zyberk) Казимир Михайлович (Kazimierz Bartłomiej)

Рождение ребёнка
12.06.1844

Дочь: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)

Отец ребёнка: Плятер-Зиберг (Plater-Zyberk) Казимир Михайлович (Kazimierz Bartłomiej)

Смерть
26.10.1866
Похороны
Неизвестно

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