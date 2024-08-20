(Borewicz) Ludwika Teodora Eleonora
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1814
Дата смерти26.10.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1842
Рождение ребёнка
12.06.1844
Дочь: Пржездзецкая (Przeździecki) (Плятер-Зиберг (Plater-Zyberg)) Эльжбета Изабела (Elżbieta Izabela)
Отец ребёнка: Плятер-Зиберг (Plater-Zyberk) Казимир Михайлович (Kazimierz Bartłomiej)
Смерть
26.10.1866
Похороны
Неизвестно