Киприянов-Кириллов (Евмениев) Иоанн (Иван) Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянов-Кириллов (Евмениев) Иоанн (Иван) Кондратьевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1847 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1880 ст.

Отец: Киприянов-Кириллов Кондратий Евмениевич

Мать: Петрова Анна Георгиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.09.1898 ст.

Жена: Агрипина Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1899 ст.

Дочь: Евмениева-Афанасьева-Елагина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев Петр Иванович

Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.

Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1909 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Антоний Иванович

Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1911 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1919 ст.

Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Иван Иванович

Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно