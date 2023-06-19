Киприянов-Кириллов (Евмениев) Иоанн (Иван) Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1880 ст.
Бракосочетание
27.09.1898 ст.
Жена: Агрипина Иродионовна
Рождение ребёнка
10.12.1899 ст.
Дочь: Евмениева-Афанасьева-Елагина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.
Сын: Евмениев-Афанасьев Петр Иванович
Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.
Дочь: Евмениева-Афанасьева-Афонина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна
Рождение ребёнка
12.01.1909 ст.
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Антоний Иванович
Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна
Рождение ребёнка
13.03.1911 ст.
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна
Рождение ребёнка
19.10.1919 ст.
Сын: Евмениев-Афанасьев-Афонин Иван Иванович
Мать ребёнка: Агрипина Иродионовна
Смерть
Неизвестно