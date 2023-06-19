Некрасов-Коськов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1864
Рождение ребёнка
1900
Сын: Некрасов-Коськов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1910
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно