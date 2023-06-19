Некрасов-Коськов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов-Коськов Иван Алексеевич

Некрасов-Коськов Иван Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1864

Отец: Некрасов (коськов) Алексей Семенович

Мать: Некрасова(коськова) Екатерина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Некрасов-Коськов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1910

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова-Коськова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область