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Пахоми Сергей Петрович

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

12.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1971

Отец: Пахоми Петр Томович

Мать: Пахоми Татьяна Георгиевна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
14.02.2006

Жена: Пахоми Алена Сергеевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.2008

Дочь: Пахоми Диана Сергеевна

Мать ребёнка: Пахоми Алена Сергеевна

Рождение ребёнка
17.04.2018

Сын: Пахоми Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: Пахоми Алена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахоми Алена Сергеевна

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