Пахоми Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1971
Отец: Пахоми Петр Томович
Бракосочетание
14.02.2006
Жена: Пахоми Алена Сергеевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.2008
Дочь: Пахоми Диана Сергеевна
Мать ребёнка: Пахоми Алена Сергеевна
Рождение ребёнка
17.04.2018
Мать ребёнка: Пахоми Алена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахоми Алена Сергеевна